شهيدان في الخليل والاحتلال يفجر منازل عدة بمخيم نور شمس شرق طولكرم (فيديو)

مع استمرار عدوانها على غزة، تصعّد قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية

استشهد شاب وفتى، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل، في حين فجّرت عددا من المنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

ومع استمرار عدوانها على غزة لليوم الـ81، تصعّد قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

شهيدان في الخليل

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عامًا)، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.

اعتقالات وتفجير منازل

من ناحية أخرى، فجّرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، العديد من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وقصفت عمارة سكنية قيد الإنشاء على مدخل ضاحية شرق المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، دمارًا كبيرًا في المباني، عقب تفجير وإحراق قوات الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم.

وفجّرت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني عبد الجبار فهد صباغ دحروكي في المخيم، ودمرته، كما قامت بتفجير وإحراق منازل أخرى، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد اقتحامها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت الطابق الأرضي من منزل يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس.

كما فجّرت جزءا من منزل عودة خليل عارف حسن (38 عامًا) واعتقلته فيما بعد، مما تسبب في تضرر عدد من المنازل المجاورة له بشكل كبير.

وفي وقت لاحق، فجّرت قوات الاحتلال الطابق الثاني من منزل المواطن موسى العزب على مدخل المخيم، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما خرّبت عشرات من منازل الفلسطينيين بعد اقتحامها.

واستولت قوات الاحتلال خلال مداهمتها لمنازل المواطنين على هواتفهم النقالة ونشرت عبارات مؤيدة للاحتلال عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دمّرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمّرت الشارع المحاذي لمصدر المياه الذي يغذي المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة الماضية مدينة طولكرم وحاصرت مخيم نور شمس وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه والخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها، على ارتفاع منخفض.

وذكرت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم نور شمس من كافة الجهات، وانتشر عشرات الجنود في ضاحية تقع شرق المدينة في منطقة متاخمة للمخيم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع فلسطينيين، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة وأصوات الانفجارات.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشوارع في بعض الحارات، كما دمّرت البنية التحتية ولاحقت مركبات الإسعاف في المخيم، وأجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.