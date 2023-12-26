حمدوك يدعو إلى لقاء عاجل مع البرهان وحميدتي لبحث سبل وقف الحرب بالسودان

دعا رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ‏بالسودان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك كلا من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، لاجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة لوقف الحرب عبر الحل السياسي التفاوضي.

وبعث حمدوك رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.

وأشار حمدوك إلى أن “الحرب قتلت وشردت أبناء الوطن ودمرت البنى التحتية ومزقت اللُحمة الوطنية وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبقوقة وأن استمرارها يهدد بقاء السودان”، على حد قوله.

ونوهت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ‏إلى أن الخطابين إلى قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع يأتيان في إطار جهودها من أجل وقف القتال وحماية المدنيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب السوداني جراء حرب 15 أبريل/نيسان الماضي التي تتطور يوماً بعد يوم لتشكل مهدداً وجودياً لتماسك البلاد ووحدتها وسيادتها.

نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وجهت امس الاثنين رسالتين خطيتين إلى الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع اطلب منهما اللقاء عاجلا بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب التى قتلت وشردت السودانيين… — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 25, 2023

ومساء الخميس، توعد البرهان، بـ”محاسبة كل متخاذل”، عقب إعلان “الدعم السريع” في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة، وبدء تحقيق في أسباب وملابسات انسحاب القوات من مواقعها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش بقيادة البرهان و”الدعم السريع” بقيادة حميدتي، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وبانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، تنضم الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.