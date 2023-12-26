رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب ستستمر شهورا وندفع أثمانا باهظة من حياة أبنائنا وبناتنا (فيديو)

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب في غزة ستستمر شهورًا أخرى، مشيرًا إلى أن الجيش بات قريبًا من تدمير حركة حماس، وذلك بعد 81 يومًا من شن إسرائيل حربها على القطاع.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي في كلمة بعد زيارة لقواته في قطاع غزة، الثلاثاء، أن لكل حرب أثمانًا باهظة من “حياة أبنائنا وبناتنا”.

وما يلي أهم ما جاء في كلمة رئيس الأركان الإسرائيلي:

الجيش بات قريبًا من تدمير حماس في غزة وقضينا على الكثير من المخربين.

جاهزون لمواصلة القتال في كل الجبهات وهذه الحرب ستستمر شهورًا أخرى إضافية.

القصف الجوي سيتواصل دون توقف لدعم قواتنا على الأرض.

سنصل إلى قيادة حماس سواء استغرق ذلك أسبوعًا أو شهورًا.

سنواصل ملاحقة أفراد حماس والمخربين ونركز جهودنا في جنوبي القطاع ومخيمات وسط غزة.

نقوم بتصعيد الضغط العسكري بطرق مختلفة في غزة وهذا ما يحقق أهدافنا.

نقاتل في أوضاع مركبة جدًّا وهي المرة أكثر تعقيدًا.

لكل حرب أثمان باهظة تُدفع من حياة أبنائنا وبناتنا.

نعمل أيضًا على الحد من الإرهاب في الضفة الغربية ونقوم بذلك بمهنية عالية.

لن نسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

سنُجري تحقيقات معمقة بشأن قرارات القادة بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 495 عسكريًّا.