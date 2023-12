ردود فلسطينية على حديث نتنياهو عن “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمل من أجل “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى الخارج.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الاعترافات “الصريحة والواضحة، تكشف عن حقيقة أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في القطاع”.

وذكرت أن هذه الأقوال “تستدعي موقفًا دوليًّا شجاعًا لوقف الحرب فورًا على قطاع غزة ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان”، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة “الصفعة للدول الداعمة لنتنياهو”.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates //Netanyahu's confessions regarding the #displacement of our people is a new blow to the countries supporting him in the #genocide war on Gaza strip#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/p1bWbcU2Zz

