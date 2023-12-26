ردود فلسطينية على حديث نتنياهو عن “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمل من أجل “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى الخارج.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الاعترافات “الصريحة والواضحة، تكشف عن حقيقة أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في القطاع”.

صفعة للدول الداعمة لإسرائيل

وذكرت أن هذه الأقوال “تستدعي موقفًا دوليًّا شجاعًا لوقف الحرب فورًا على قطاع غزة ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان”، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة “الصفعة للدول الداعمة لنتنياهو”.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates //Netanyahu's confessions regarding the #displacement of our people is a new blow to the countries supporting him in the #genocide war on Gaza strip#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/p1bWbcU2Zz — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) December 25, 2023

“لا خيار سوى الثبات على أرضنا”

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “ما ورد على لسان مجرم الحرب نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط “هجرة طوعية” لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم”.

وأضافت حماس في بيان أن نتنياهو يظن “أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية” عبر هذا المخطط.

وأشارت الحركة إلى أن الشعب الفلسطيني “أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يُبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته”.

“إنجازات وهمية للتغطية على الفشل”

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأكدت أن تصريحات نتنياهو “محاولة مكشوفة لتصدير أوهام وإنجازات أمام حزبه للتغطية على فشله الذريع في تحقيق أيٍّ من أهدافه في العدوان على القطاع بعد الخسائر الباهظة التي تكبدها في ضباطه وجنوده جراء المقاومة الأسطورية، وأمام صمود وثبات شعبنا، وإفشالهم منذ البداية مخطط التهجير”.

وأضافت الجبهة في بيان أن ما لم يحققه نتنياهو “بالقوة لن يستطيع أخذه بوسائل أخرى، وشعبنا واعٍ جدًّا لذلك، وسيتصدى بكل الوسائل لأيّ محاولات متجددة تسعى إلى تمرير هذا المخطط”.

وحذرت الجبهة “أيّ دول أو جهات تتعاطى أو تتساوق مع هذا المخطط الخبيث”، مؤكدة أن “فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني والأجداد ومستقبل الأحفاد، وإليها العائدون، وأن التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا والمقاومة الآن، ضمن أهم أهدافها انتزاع حلم شعبنا في العودة، وإجهاض أي مخططات مشبوهة للتهجير”.

ومساء الاثنين، كشف نتنياهو أنه يعمل على “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، حسبما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف نتنياهو أمام أعضاء كتلة الليكود خلال اجتماعهم في الكنيست “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو كان يرد على داني دانون النائب من حزب الليكود، حيث قال الأخير خلال الاجتماع إن “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي مارك ميلر تحدّث عن هذه الأمور علنًا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)”.

وأضاف دانون “يجب علينا تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك”، وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هذا الأمر منظمًا، لما له من أهمية استراتيجية لليوم التالي للحرب”.

وسبق أن اقترح دانون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.