رصد مسيّرات عقب انفجارين.. تقرير بريطاني يشير إلى حادث بحري جديد قبالة اليمن

خلال الأسابيع الماضية، نفذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر، متجهة إلى إسرائيل، وذلك تضامنًا مع غزة

كشفت مذكرة استشارية أصدرتها هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد نحو 50 ميلًا بحريًّا غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيّرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على بعد نحو خمسين ميلًا بحريًا غرب ميناء الحديدة.

وأشارت في تقرير على صفحاتها، إلى أن السلطات تجري تحقيقًا في الحادثة، ونصحت السفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أيّ “تحركات مشبوهة”.

وعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) هي إحدى قدرات البحرية الملكية التي توفر قناة معلومات بين التجارة البحرية العسكرية والدولية، وقد أنشئت بعد عام 2001 للمساعدة على مكافحة القرصنة.

هجمات الحوثيين على سفن إسرائيلية

وخلال الأسابيع الماضية، نفذ الحوثيون في اليمن عدة هجمات على سفن تبحر في البحر الأحمر، متجهة إلى إسرائيل، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني حربا إسرائيلية مدمّرة وحصارا خانقا.

وأبرز تلك الهجمات كان في يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن (غالاكسي ليدر) المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

ويوم الأحد قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، إن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطًا “استطلاعيًّا” في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا.

وقال عبد السلام “البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي”.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد حذر يوم الأربعاء من أن الجماعة ستهاجم السفن الحربية الأمريكية إذا استهدفت قواتها.

وأعلنت واشنطن قبل أيام تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

“لا قيمة للاتهامات الأمريكية”

وفي هذا السياق، اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أمس الاثنين، أنه “لا قيمة” لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم.

وأصيبت سفينة تجارية السبت بهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارًا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الطائرة المسيّرة “أطلقت من إيران”.

جاء ذلك بعد سلسلة من الهجمات شنّها الحوثيون، على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني” على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أمس أن “الاتهامات الأمريكية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الإدارة الأمريكية وأمريكا هي المسؤول الأول والأخير عن بدء الحرب من قبل الكيان الصهيوني واستمرارها”.

وأضاف قائلًا “من هذا المنطلق فإننا نعتبر ادعاءاتهم مرفوضة ولا قيمة لها”، معتبرًا أن هدفها “سياسي” وهو “التغطية على الجرائم الأمريكية في غزة”.

وأعربت إيران عن تأييدها للهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، ونفت ضلوعها فيه بشكل مباشر.

كما تنفي طهران أي ضلوع لها في الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن، والتي تؤثّر في حركة الملاحة البحرية ودفعت الولايات المتحدة إلى الإعلان عن تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في هذا الممر، بحسب ما أعلن.