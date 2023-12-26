شاهد: لحظة استهداف القسام قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشيخ زايد شمالي غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، تسجيلات مصورة لعملياتها ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو ما قالت القسام إنها مشاهد لاستهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغلة في منطقة مسجد الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وبثت القسام، مشاهد أخرى لاستهداف آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة مسجد الشيخ زايد أيضا.

وأعلنت القسام أن استهداف الآليات كان بقذائف “الياسين 105”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت كتائب القسام إنها أوقعت قتلى وجرحى بتفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود، شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة.

وتخوض كتائب القسام والفصائل الفلسطينية قتالا ضاريا مع قوات الاحتلال، وتعلن بشكل مستمر عن إيقاع جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.