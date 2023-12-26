طنجرة واحدة ومئات النازحين.. طوابير انتظار بمستشفى في خان يونس لتجهيز الخبز (فيديو)

نازحة في غزة: على العرب أن ينظروا إلينا بعين الرحمة، أنا بطلت أعتبر نفسي فلسطينية عربية، بل فلسطينية مسلمة فقط

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة سكان غزة الذين نزحوا إلى الجنوب، محاولين إيجاد مأوى آمن يقيهم قصف الاحتلال الكثيف لمناطق متفرقة من القطاع.

وفي إطار البحث عن مأوى آمن، لجأ نازحون إلى المستشفى الأوروبي في جنوب خان يونس، ولتحضير الطعام يقف النازحون في طابور طويل من أجل طهي كميات من الخبز في طنجرة وحيدة لا يوجد غيرها بالمستشفى.

وكشفت إحدى النازحات عن المعاناة لتحضير الخبز، وقالت إنها تصحو مبكرًا في الساعة 2 من بعد منتصف الليل لتحضير العجين، ثم تستمر في مرحلة الخَبز لتنتهي في عصر اليوم التالي حتى يكون الخبز جاهزًا لإطعام أولادها.

وتشكو النازحة من صعوبة الأوضاع جراء القصف، وتقول “لا يوجد مكان آمن في غزة، يهددوننا في كل مكان ننزح إليه، أصبحنا مثل الرحّالة بتوع زمان، وعدنا 200 سنة للخلف”.

وقالت بنبرة غاضبة “على العرب أن ينظروا إلينا بعين الرحمة”، مضيفة “أنا بطلت أعتبر نفسي فلسطينية عربية، بل فلسطينية مسلمة فقط”.

ويعاني الفلسطينيون بالقطاع المحاصر أزمة خبز شديدة؛ بسبب قلة ما يدخل من المساعدات إلى غزة، إضافة إلى قصف واستهداف الاحتلال للمخابز، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، الذي اتهم الاحتلال بتعمد قصف المخابز فيما يصطف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء احتياجاتهم.