“على تل أبيب انتظار العد التنازلي القاسي”.. إيران تتوعد بالرد بعد مقتل قيادي في الحرس الثوري

أمس الاثنين، قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي، إثر هجوم نفذته إسرائيل في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه يتعين على تل أبيب أن تنتظر عدًّا تنازليًّا قاسيًا بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري بهجوم إسرائيلي في سوريا.

وأوضح في تدوينة على منصة إكس، أن رَضي موسوي كان مستشار إيران في “مكافحة الإرهاب” بسوريا، مبينًا أنه كان في المنطقة منذ سنوات عديدة مع الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع 2020 بغارة جوية في العراق.

وختم عبد اللهيان تدوينته متوعدًا إسرائيل “ينبغي على تل أبيب أن تنتظر العد التنازلي القاسي”.

شهادت مستشار ايرانی مبارزه با تروريسم در سوریه، آقای سید‌رضی موسوی را به خانواده محترم ایشان و دو ملت ایران و سوریه، صمیمانه تسلیت می‌گویم.

این شهید بزرگوار سال‌ها در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی برای تامین امنیت ایران و منطقه علیه تروریست‌‌ها دلیرانه مبارزه کرد.

تل‌آویو منتظر… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 25, 2023

وأمس الاثنين، قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني رَضي موسوي، بهجوم نفذته إسرائيل في سوريا.

وأكد بيان للحرس الثوري الإيراني مقتل موسوي الذي وصفه بأنه مستشار وخبير عسكري، بقصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق، مهددًا إسرائيل بـ”الرد الحتمي” على مقتله.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 12 ديسمبر/كانون الأول مقتل قياديَّين في صفوفه بسوريا هما “محمد علي عطائي شورتشه” و”بَناه تقي زاده” من قبل إسرائيل.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، إن رَضي موسوي، كان مستشارا عسكريًّا في سوريا، وقتل بهجوم نفذته إسرائيل قرب دمشق.