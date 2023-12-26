قوات الحوثيين تعلن استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر وأهداف في إسرائيل بمسيَّرات (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، مساء الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة تجارية في البحر الأحمر وأهدافًا عسكرية في إسرائيل “انتصارًا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للقتل والتدمير والحصار والتجويع”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع “نفذت قواتنا البحرية عملية استهداف لسفينة تجارية (إم إس سي يونايتد MSC UNITED) وذلك بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأضاف سريع أن عملية استهداف السفينة جاءت “بعد رفض طاقمها للمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة”.

وذكر أن “سلاح الجو المسيَّر” التابع لقوات الحوثيين نفذ “عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيَّرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة”.

وأكد سريع استمرار عمليات قوات الحوثيين “في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء”.

كما أكد ما جاء في البيانات السابقة لقوات الحوثيين بشأن “منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن إحدى مقاتلاته اعترضت “هدفًا معاديًا” فوق البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية.

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر عملية اعتراض طائرة مسيَّرة، وقالت إذاعة الجيش إن المسيَّرة كانت في طريقها إلى مدينة إيلات.

ولم يعلن الجيش عن مصدر إطلاق الطائرة المسيَّرة.