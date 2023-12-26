“مربعات سكنية مدمرة بالكامل”.. صور ترصد حجم الخراب في حي الشجاعية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (فيديو)

وثّقت مشاهد خاصة بالجزيرة مباشر حجم الخراب والدمار الهائلين في أجزاء من حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد التي التقطت في سوق الجمعة ومفترق مدار الشجاعية، مربعات سكنية مدمرة كليًّا، وشوارع جرفتها الآليات الإسرائيلية وملؤها الركام نتيجة قصف البيوت.

ولا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض بسبب تعذر وصول رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى حي الشجاعية، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق فوق الحي.

مشاهد بطولية لأبطال سرايا القدس خلال تفجير عبوة ثاقب "برميلية" في قوة صهيونية راجلة و جرافة عسكرية شرق حي الشجاعية pic.twitter.com/e52viw37pZ — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 20, 2023

وشهد حي الشجاعية اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت وسائل الإعلام في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن كمين نصبه مقاتلو كتائب القسام لجنود من لواء غولاني في حي الشجاعية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء غولاني قتلوا بالكمين، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.

ووصف المراسل العسكري لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أمير بوخبوط حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة، بأنه “أحد أخطر الأحياء في الشرق الأوسط”، بعد أن رأى ما واجهه الجيش الإسرائيلي في الحي من صواريخ وآبار وأنفاق وألغام نصبتها كتائب القسام.