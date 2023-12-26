مقررة أممية بعد تصريحات غربية: الصور والأدلة صارخة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

فرانشيسكا ألبانيز: هناك صور ومقاطع مصورة لجنود إسرائيليين وهم يتضاحكون أثناء إجبارهم عددًا من الفلسطينيين على صعود شاحنة وهم عراة

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن العالم ليس بحاجة إلى محكمة كي يثبت أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين هو “إبادة جماعية”.

وأضافت خلال مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “هناك صور ومقاطع مصورة لجنود إسرائيليين وهم يتضاحكون أثناء إجبارهم عددًا من الفلسطينيين على صعود شاحنة وهم عراة، ماذا يريدون أكثر من ذلك ليثبتوا لأنفسهم أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية؟”.

وتابعت “نحن نرى أدلة صارخة على المذابح والفظائع التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، وتستدعي من الأسرة الدولية أن يكون لها موقف. ونحن هنا لا نتحدث عن جدل منطقي، وإنما عن أمر يناسب تلك الدول سياسيا”.

"الصور والأدلة صارخة"… المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ترد على تصريحات أمريكية وغربية بعدم وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في #غزة pic.twitter.com/BBdpnBfhON — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2023

وأوضحت ألبانيز أن “معظم الدول الغربية انحازت إلى إسرائيل لأن ذلك يعد مريحًا بالنسبة لها من الناحية السياسية، وعلى هذه الدول أن تفرض حظرًا على تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما عليها أن تتخذ تدابير حقيقية وملموسة تقود إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وكذلك عليها أن توقف أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي فإنني أطالب بتوفير الحماية للمدنيين في غزة وكذلك في الضفة”.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف وغير المسبوق لقطاع غزة لليوم الحادي والثمانين على التوالي، بشنّ عشرات الغارات الجوية برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك آلاف من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرق لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من الوصول إليهم.