وزير الدفاع بحكومة الحوثي: أسلحتنا تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمراء أمامنا (فيديو)

قال وزير الدفاع بحكومة أنصار الله الحوثيين في اليمن اللواء محمد العاطفي إن قواته “جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات والفرضيات الممكنة”.

وأضاف خلال اجتماع مع قيادات عسكرية، الاثنين، أن أسلحة بلاده “الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء، ولا خطوط حمراء أمامنا”.

وما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الدفاع بحكومة أنصار الله الحوثيين: