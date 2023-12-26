وزير الدفاع بحكومة الحوثي: أسلحتنا تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمراء أمامنا (فيديو)
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26/12/2023-|آخر تحديث: 26/12/202301:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال وزير الدفاع بحكومة أنصار الله الحوثيين في اليمن اللواء محمد العاطفي إن قواته “جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات والفرضيات الممكنة”.
وأضاف خلال اجتماع مع قيادات عسكرية، الاثنين، أن أسلحة بلاده “الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء، ولا خطوط حمراء أمامنا”.
وما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الدفاع بحكومة أنصار الله الحوثيين:
- أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمراء أمامنا.
- قواتنا على جاهزية قتالية كاملة للتعامل مع جميع الخيارات والفرضيات الممكنة.
- الحل في الشرق الأوسط هو في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
- حددنا قواعد اشتباك جديدة من خلال مواقفنا.
- على العالم احترام السيادة اليمنية على منافذه البحرية.
- لسنا دعاة حرب ونحرص على سلامة الملاحة الدولية عدا السفن الإسرائيلية أو المتعاونة أو المتجهة إلى إسرائيل.
- المقاومة في غزة لقنت جيش الاحتلال المجرم وداعميه دروسا قاسية.
المصدر : الجزيرة مباشر