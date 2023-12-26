وصول الدفعة الخامسة من الجرحى الفلسطينيين بغزة للعلاج في قطر

وصلت طائرة قطرية إلى العاصمة الدوحة، الاثنين، تحمل الدفعة الخامسة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتنسيق مع مصر، تمهيدًا لعلاجهم ضمن مبادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب مدمرة من الاحتلال الإسرئيلي.

وكانت الدفعة الأولى من الجرحى قد وصلت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وآنذاك أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن أمير قطر وجَّه بعلاج 1500 فلسطيني من المصابين جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.

وصول الدفعة الخامسة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة للعلاج في الدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/a7A19rd4tt — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 25, 2023

وأرسلت قطر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة 38 طائرة محملة بـ1243 طنًّا من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين 20 ألفًا و674 شهيدًا، و54 ألفًا و536 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.