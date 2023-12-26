وفاة جندي إسرائيلي أصيب و10 آخرون بعدوى فطرية خطيرة في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بوفاة جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بفطريات خطيرة في غزة، مشيرة إلى أن سبب الفطريات هو التربة الملوثة بالصرف الصحي في القطاع.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الجندي الذي توفي مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، وصل إلى مستشفى “أسوتا” في مدينة أسدود، حيث تبين للأطباء أنه أصيب في ساحة المعركة بفطريات مقاومة للعلاجات، وقد جرب الأطباء كل ما هو ممكن من علاجات، بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج، واستعانوا بكل الخبراء لكن دون نتيجة، وفي النهاية سيطرت العدوى الفطرية على جميع أعضاء جسده.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غاليا راهف رئيسة جمعية الأمراض المعدية ومديرة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى “شيبا” سابقًا، قولها “هناك حاليًّا نحو 10 مقاتلين جرحى جراء المعارك في غزة وقد أصيبوا بهذه العدوى الفطرية في القطاع”.

לוחם צה"ל נפטר לאחר שנפצע אנושות בקרב ברצועה ונדבק בפטריה מסוכנת בעזה. הלוחם הובהל לבית החולים אסותא באשדוד במצב אנוש לאחר שאיבד חלק מהגפיים שלו, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו בעקבות התפשטות הזיהום בחלקים נוספים מגופו@Doron_Kadosh pic.twitter.com/RN7lQMn335 — גלצ (@GLZRadio) December 26, 2023

وأضافت “يبدو أن التربة في القطاع ملوثة بمياه الصرف الصحي، مما أوجد هذه الفطريات المعدية التي لم نشاهدها في حروب سابقة. وسيتم الأسبوع القادم، فحص هل ثمة علاقة للعدوى بالأنفاق. وستعقد جمعية الأمراض المعدية مناقشة طارئة حول هذه العدوى الفطرية، بالتعاون مع خبراء الأوبئة في جيش الدفاع”.

ويُعد “الصرف الصحي” أحد أكبر الملوثات للتربة والمياه والبيئة، فبعد قطع الوقود عن مرافق معالجة الصرف الصحي واستهداف خطوط الصرف الصحي، يؤكد خبراء ومراقبون أن هذه المياه الملوثة بكل ما فيها من جراثيم وميكروبات تسهم في نشر الأمراض والأوبئة، وهو ما قد يُضاعف حجم آثار الكارثة البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تعرض لانتقادات واسعة عقب سماحه بإدخال كمية من الوقود إلى غزة، قال إنه يخشى من إمكانية انتشار الأوبئة، في إشارة إلى تخوفه من إصابة جنوده بهذه الأوبئة أو أن تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال.