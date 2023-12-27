أمير قطر والرئيس الأمريكي يستعرضان جهود الوساطة المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال بيان للديوان الأميري في قطر إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/bfIPRl8lqc — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 26, 2023

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ناقش مع أمير قطر الجهود العاجلة لضمان “إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس بما في ذلك المواطنين الأمريكيين” كما ناقش الزعيمان الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.