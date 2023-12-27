سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة تعيّن منسقة لتنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة

أطفال في غزة يقفون في صفوف طويلة في إنتظار الحصول على بعض الطعام و أحيانًا لا يجدونه
أطفال في غزة يقفون في صفوف طويلة في انتظار الحصول على بعض الطعام وأحيانًا لا يجدونه (الأناضول)
27/12/2023-|آخر تحديث: 27/12/202301:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، وزيرة الخارجية الهولندية السابقة سيغريد كاغ منسقة لتنظيم وتسهيل والإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن سيغريد ستنشئ آلية أممية “لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفًا في النزاع”. وذكر أنها ستتولى مهامها في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويأتي تعيين سيغريد في وقت يواجه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة، إذ يمنع تواصل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات إلى القطاع المكتظ والمحاصر.

وأشار البيان إلى خبرة سيغريد في مجال الدبلوماسية والمساعدات السياسية والإنسانية، مبيّنًا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) سيدعم عملها.

وذكر البيان أن سيغريد شغلت في السابق مناصب عليا في منظومة الأمم المتحدة والحكومة الهولندية، بما في ذلك حقيبة الخارجية في بلادها.

وتتقن سيغريد اللغات الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب باتخاذ خطوات عاجلة من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة.

 

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، حتى الثلاثاء 20 ألفًا و915 شهيدًا، و54 ألفًا و918 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات