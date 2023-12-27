الأمم المتحدة تعيّن منسقة لتنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة

عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، وزيرة الخارجية الهولندية السابقة سيغريد كاغ منسقة لتنظيم وتسهيل والإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة المساعدات، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأوضح مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن سيغريد ستنشئ آلية أممية “لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفًا في النزاع”. وذكر أنها ستتولى مهامها في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأتي تعيين سيغريد في وقت يواجه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة، إذ يمنع تواصل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات إلى القطاع المكتظ والمحاصر.

يواجه جميع السكان في قطاع #غزة – أي 2.2 مليون شخص – خطر حدوث مجاعة وفقاً لأحدث تقرير عن وضع الأمن الغذائي في حال استمرار النزاع. يشرح عارف حسين @WFPChiefEcon الخبير الاقتصادي ببرنامج الأغذية العالمي الوضع، وما يجب أن يحدث لتفادي حدوث المجاعة. pic.twitter.com/TVEhUCDIUz — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) December 26, 2023

وأشار البيان إلى خبرة سيغريد في مجال الدبلوماسية والمساعدات السياسية والإنسانية، مبيّنًا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) سيدعم عملها.

وذكر البيان أن سيغريد شغلت في السابق مناصب عليا في منظومة الأمم المتحدة والحكومة الهولندية، بما في ذلك حقيبة الخارجية في بلادها.

وتتقن سيغريد اللغات الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب باتخاذ خطوات عاجلة من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة.

أكثر من 2 مليون شخص، يدفعون الثمن لتصاعد أحداث العنف في قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، يلجأ مئات الآلاف من النازحين إلى مدارس الأونروا. ولكن سينفد قريبا الطعام والماء والمواد الأساسية الأخرى. ساعدونا في توصيل المعونة الحيوية إلى غزة الآن👇https://t.co/NleCpo6bwQ pic.twitter.com/4jYZGepXuV — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 26, 2023

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، حتى الثلاثاء 20 ألفًا و915 شهيدًا، و54 ألفًا و918 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.