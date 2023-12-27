الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك غزة

بذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 498 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال في بيان “قُتل ضابط وجنديان في معارك بشمالي قطاع غزة”، دون ذكر تفاصيل عن ظروف مقتلهم.

סגן ירון אליעזר צ'יטיז, בן 23 מרעננה, סמ"ר איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה וסמ"ר אפרים יכמן בן 21 מנווה דניאל, לוחמי גדוד שקד, נפלו אתמול בקרבות ברצועה pic.twitter.com/ju2uUEwKh5 — גלצ (@GLZRadio) December 27, 2023

وخلال الساعات الماضية، أعلن الجيش مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، كما أعلن إصابة 43 آخرين بينهم 9 بجروح خطرة في معارك قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 498 بينهم 164 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال إن الحرب في غزة ستستمر أشهرًا قادمة، وأضاف في خطاب متلفز مساء أمس أن القتال في قطاع غزة المكتظ بالسكان ضد الجناح العسكري لحركة حماس يدور في بيئة “معقدة”.