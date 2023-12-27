القسام تنشر مشاهد لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال في غزة وقنص آخر من قوة النجدة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس مساء الأربعاء، مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفتين صاروخيتين مضادتين للدروع، بالإضافة إلى عمليات استهداف دبابات وآليات أخرى.

عرض الفيديو لعملية استهداف قوة بعبوة مضادة للأفراد، ثم قنص جندي من قوة النجدة قبل أن يوثق عملية إخلاء القتلى والجرحى من الموقع.

ثم انتهى الفيديو بعرض عملية استهداف مقاتل من القسام لإحدى الدبابات، قبل أن يعود ويستهدفها بقذيفة ثانية ليقضي على الجنود وهم يخرجون منها.

وأعلنت كتائب القسام، الأربعاء، عن استهداف دبابتين وناقلة جند و4 جرافات عسكرية شمالي مدينة خان يونس، و”قنص جندي صهيوني” شرقي المدينة.

وذكرت القسام أنها قصفت “تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمالي مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.