بينهم 8800 طفل.. ارتفاع أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، في اليوم الـ82 من العدوان، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، وأكثر من 55 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم المكتب في بيان نقلته قناة الجزيرة مباشر إن “الاحتلال ارتكب حتى الآن 1779 مجزرة، راح ضحيتها 28 ألفًا و110 من الشهداء والمفقودين، بينهم 21 ألفًا و110 ممن وصلوا إلى المستشفيات، من بينهم 8800 طفل و6300 امرأة”.

وأفاد المكتب أنه لا يزال هناك 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، مشيرًا إلى أن 70% من أن إجمالي حصيلة الشهداء والمصابين هم من النساء والأطفال، فيما أكد ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 55 ألفًا و234 جريحًا.

وأشار المتحدث إلى حصيلة الشهداء من الطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين، وقال “استشهد 310 من الطواقم الطبية، و40 من الدفاع المدني، و103 صحفيين”.

وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عدد حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة، وقال إنهم أكثر من 2600 معتقل حتى الآن منذ بدء العدوان، بينهم 40 من الطواقم الطبية و8 من الصحفيين والإعلاميين، وفقًا للمكتب.