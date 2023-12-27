رئيس كوبا: الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل الإرهابية” في غزة إهانة للإنسانية

انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، قائلًا “سترفع كوبا صوتها دائمًا من أجل فلسطين”.

وقال في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء “الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء”.

وتساءل كانيل “إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب؟ وإلى متى ستتواصل جرائم القتل بحرّية؟”. وأكد أن “كوبا سترفع صوتها دائمًا من أجل فلسطين، ولن تبقى أبدًا غير مبالية بما يحدث”.

كما شارك الرئيس الكوبي صورة من غزة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.

El genocidio que comete el estado terrorista de Israel en Gaza es una humillación para toda la humanidad. ¿Hasta cuándo la impunidad, hasta cuándo la vía libre para asesinar? #Cuba, que jamás estará entre los indiferentes, alza su voz por Palestina una y otra vez.#FreePalestine pic.twitter.com/hTH2vxbJZS — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 26, 2023

وكان كانيل قد أشار إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، قائلًا “على بُعد ألفي كيلومتر من هنا، أي في غزة، أود أن أذكركم بأن إبادة جماعية وقعت”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، حتى الثلاثاء 20915 شهيدًا و54918 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.