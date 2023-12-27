شاهد: لحظة استهداف حزب الله لجنود إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف
مدة الفيديو 01 minutes 40 seconds
27/12/2023-|آخر تحديث: 27/12/202301:24 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشر حزب الله مقطع فيديو، الثلاثاء، لاستهدافه جنودًا إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وأفاد حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع الراهب وقرب ثكنة دوفيف، و”أوقع أفرادهما بين قتيل وجريح”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
بعد إصابة 10 إسرائيليين.. حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه وغارات الاحتلال تقتل شخصين جنوبي لبنان (فيديو)
شاهد: لحظة استهداف القسام قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشيخ زايد شمالي غزة
استدرجتهم وفجرت المنزل بهم.. القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة في بيت حانون شمالي غزة (فيديو)
وفي وقت سابق الثلاثاء، تبادل حزب الله وجيش الاحتلال قصفًا صاروخيًّا ومدفعيًّا مكثفًا عبر الخط الأزرق الفاصل.
وأصيب 10 إسرائيليين بينهم 9 جنود إثر سقوط صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.
في السياق، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه في المواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية، مما يرفع الحصيلة إلى 128 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر