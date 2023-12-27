شاهد: لحظة استهداف حزب الله لجنود إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف

نشر حزب الله مقطع فيديو، الثلاثاء، لاستهدافه جنودًا إسرائيليين في مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأفاد حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع الراهب وقرب ثكنة دوفيف، و”أوقع أفرادهما بين قتيل ‏وجريح”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تبادل حزب الله وجيش الاحتلال قصفًا صاروخيًّا ومدفعيًّا مكثفًا عبر الخط الأزرق الفاصل.

وأصيب 10 إسرائيليين بينهم 9 جنود إثر سقوط صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

في السياق، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه في المواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية، مما يرفع الحصيلة إلى 128 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.