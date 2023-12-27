ضابط أمريكي سابق: أنا مع حماس 100% وإسرائيل لم يعد لها الحق في الوجود (فيديو)

قال المفتش الأممي وضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكي السابق سكوت رايتر إنه يدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حربها ضد إسرائيل، معتبرًا أن إسرائيل “لم يعد لها الحق في الوجود”.

وفي حلقة بودكاست، طلب رايتر من المذيع بشكل تهكمي أن يسأله كما يسأل المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان ضيوفه “هل تدين حماس؟”.

ليجيب رايتر “أنا لست فقط لا أدين حماس، أنا أحيي حماس، أنا مع حماس 100%، أعتقد أن مهمة حماس المتمثلة في تدمير إسرائيل، هي مهمة مبررة. إسرائيل لم تعد تستحق الحق في الوجود، وأنا أشجع حماس على مواصلة الضغط على هذا الكيان الشرير المسمى بالدولة الإسرائيلية الصهيونية”.

وأضاف “إسرائيل تقول نحن أكثر أهمية من القانون الدولي، نحن نستطيع أن نقتل أي شخص نريده لكي نبقى على قيد الحياة. الأمور لا تسير بهذه الطريقة، عليك الالتزام بمعايير المجتمع إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من المجتمع، وإذا كنت لا تريد ذلك، أعتقد أنه سيتم توجيهك للباب، وأنا أعتقد أننا في الأساس ننظر إلى نهاية إسرائيل”.

ضابط أمريكي سابق: أنا مع حمـاس 100% وإسرائيل لم تعد تستحق الحق في الوجود #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى #غزة pic.twitter.com/2T6AsmVglT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

ومنذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أطلقت فيه حماس عملية “طوفان الأقصى”، أدلى سكوت رايتر برأيه في العديد من المناسبات، مشيدًا بما قامت به المقاومة الفلسطينية وهاجم إسرائيل والولايات المتحدة.

وعمل سكوت رايتر كضابط مخابرات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) لمدة 12 عاما، ثم تركزت مهامه على التحليل الجيوإستراتيجي ضمن قوة الانتشار السريع لسلاح مشاة البحرية فيما يتعلق بالغزو السوفيتي لأفغانستان والحرب الإيرانية العراقية، وخلال حرب الخليج الأولى عام 1991 عمل في مهام التحليل الاستخباراتي.

وبعد انتهاء عمله مع البنتاغون، عمل ريتر كمعلق أمني وعسكري لشبكة فوكس نيوز، وكانت لديه أيضا “علاقة طويلة ذات طبيعة رسمية” مع وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6، كما شارك في مهام التفتيش على أسلحة الدمار الشامل ضمن فرق الأمم المتحدة في العراق قبل غزوه عام 2003.