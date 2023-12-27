متحدث الدعم السريع للجزيرة مباشر: حميدتي مستعد للقاء البرهان في أي وقت

أعلنت قوات الدعم السريع أن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) جاهز للقاء قائد قوات الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الوقت الذي حددته الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد”، دون أن يذكر موعدا محددا.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في تصريح خاص للجزيرة مباشر، الأربعاء، إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في أي وقت.

وأكد قرشي خروج حميدتي من العاصمة الخرطوم، لكنه لم يذكر المكان الذي يوجد به قائد قوات الدعم السريع.

وقال قرشي إن قوات الدعم السريع حريصة على السلام في السودان.

ونفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع حميدتي عن لقاء البرهان، واصفا الحديث بأنه عارٍ من الصحة.

ورحب حميدتي في منشور بمنصة “إكس”، مساء الثلاثاء، بدعوة عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديموقرطية المدنية ورئيس الوزراء السابق لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها.

تلقيت خطابًا من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم، د. @SudanPMHamdok دعانا من خلاله لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها.

أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فورًا ، وسنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 26, 2023

ودعا حمدوك كلا من البرهان وحميدتي إلى اجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة لوقف الحرب عبر الحل السياسي التفاوضي.