سياسة|السودان

متحدث الدعم السريع للجزيرة مباشر: حميدتي مستعد للقاء البرهان في أي وقت

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "يسار" وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" (الفرنسية)
27/12/2023-|آخر تحديث: 27/12/202307:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت قوات الدعم السريع أن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) جاهز للقاء قائد قوات الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الوقت الذي حددته الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد”، دون أن يذكر موعدا محددا.

وقال المقدم الفاتح قرشي في تصريح خاص للجزيرة مباشر، الأربعاء، إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في أي وقت.

وأكد قرشي خروج حميدتي من العاصمة الخرطوم، لكنه لم يذكر المكان الذي يوجد به قائد قوات الدعم السريع.

وقال قرشي إن قوات الدعم السريع حريصة على السلام في السودان.

ونفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع حميدتي عن لقاء البرهان، واصفا الحديث بأنه عارٍ من الصحة.

ورحب حميدتي في منشور بمنصة “إكس”، مساء الثلاثاء، بدعوة عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديموقرطية المدنية ورئيس الوزراء السابق لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها.

ودعا حمدوك كلا من البرهان وحميدتي إلى اجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة لوقف الحرب عبر الحل السياسي التفاوضي.

المصدر : الجزيرة مباشر