واشنطن تبحث مع تل أبيب الانتقال إلى “مرحلة مختلفة” في الحرب على غزة

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن، أمس الثلاثاء، مسألة انتقال تل أبيب إلى “مرحلة مختلفة” في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، حسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية إن الاجتماع تمحور حول عدد من الموضوعات، بما في ذلك “الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لزيادة التركيز على أهداف (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ذات القيمة العالية”.

وتضمّن الاجتماع أيضًا “محادثات بشأن خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، والجهود المبذولة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين”، إضافة إلى “التخطيط لليوم التالي للحرب، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة، وأفق سياسي للشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على التطبيع والاندماج”.

