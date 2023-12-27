3 شهداء بغارة إسرائيلية على منزل في لبنان وحزب الله يعلن “استهداف تموضع قيادي للعدو” (فيديو)

استشهد 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بنت جبيل جنوبي لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف ‏”تموضع قيادي مستحدث للعدو الإسرائيلي”.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته.

وعملت فرق الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، وتمكنت من انتشال جثث كل من الشاب علي بزي (أحد مقاتلي حزب الله اللبناني) وشقيقه إبراهيم وزوجة شقيقه شروق حمود، إضافة إلى جريح.

وكان الشهيد إبراهيم قد حضر إلى لبنان منذ أيام قادمًا من أستراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته إلى هناك. من جهته، أصدر حزب الله بيانًا نعى فيه الشهيد علي أحمد بزي (قاسم).

الوكالة الوطنية للإعلام – تعرض أطراف الناقورة لقصف مدفعي معادٍ ودوي صفارات الإنذار في مقر "اليونيفيل" https://t.co/GXl4WS3ATE — National News Agency (@NNALeb) December 27, 2023

قصف معادٍ وحزب الله يرد

واليوم الأربعاء، تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معادٍ، في حين دوت صفارات الإنذار في مقر “اليونيفيل”، كما سُمعت أصوات صواريخ اعتراضية في المنطقة، حسب الوكالة اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صباح اليوم “استهدفنا ‏تموضعًا قياديًّا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري”.

وأظهرت صور إطلاق 18 صاروخًا من لبنان، أعلن جيش الاحتلال اعتراض 8 منها في منطقة الناقورة بالحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، إصابة 9 جنود ومدني في شمالي إسرائيل جرّاء صواريخ أطلقها حزب الله، مشيرًا الى أن أحدها أصاب كنيسة في قرية عربية دمّرها الاحتلال عام 1951.

وتستمر حدة التوترات في التصاعد يوميًّا بين إسرائيل والمقاومة على خلفية الاشتباكات المتواصلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الحدود الجنوبية للبنان، البالغ طولها نحو 120 كيلومترًا من مرتفعات الجولان السوري المحتل شرقًا إلى بلدة الناقورة غربًا.

وخلّفت هذه المواجهات قرى خاوية في الجنوب اللبناني، وطرقًا مهجورة من المارة والسيارات، إضافة إلى عشرات الشهداء والمصابين والمنازل المدمرة. واضطر نحو 60 ألف مدني إلى مغادرة منازلهم بمناطق التوتر في جنوبي لبنان.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تشهد المناطق الحدودية في جنوبي لبنان قصفًا مستمرًّا من جانب جيش الاحتلال.