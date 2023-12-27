6 شهداء بقصف مسيَّرة إسرائيلية لشبان في مخيم نور شمس شرق طولكرم (فيديو)

استشهد 6 شبان فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، بقصف طائرة إسرائيلية مسيَّرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب اقتحام المدينة والمخيم مساءً.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة وصول 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرّاء قصف مسيَّرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف إلى المصابين.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عامًا) وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عامًا) وأدهم محمد فحماوي (23 عامًا) ويزن أحمد وحيد فحماوي (23 عامًا) وفارس حسام فحماوي (29 عامًا) وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عامًا)، في حين أصيب شاب (24 عامًا) بجروح خطرة في الرأس، ووُصفت حالته بأنها حرجة.

وقال الهلال الأحمر إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطرة من مخيم نور شمس في طولكرم ليرتفع عدد الإصابات إلى 4.

طعن أحد المصابين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نقيب الأطباء في طولكرم، رضوان بليبلة، أن جنديًّا من جيش الاحتلال طعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتًا إلى مصابين آخرين اعتدى عليهم جنود الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات، مع التهديد بقتلهم وعدم السماح لهم بالوصول إلى المستشفى.

في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلًا مهجورًا في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم المقابلة لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بكثافة على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.

وقال شهود عيان للوكالة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة إسعاف “الشفاء” التي قدمت الى المكان لتفقد إن كان هناك إصابات، وأجبرت ضابط الإسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الإفراج عنه.

اقتحام وحصار

واقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مساء أمس، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، في حين توجهت قوة أخرى إلى مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب.

واعتلت قوات الاحتلال أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولتها إلى نقاط مراقبة، في حين قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.

وعمد الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سُمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة.

إضراب شامل في طولكرم

وأعلنت حركة (فتح) أن اليوم الأربعاء هو يوم إضراب شامل في محافظة طولكرم يشمل جميع مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء.

يُذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة، وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.

ويصعّد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب غير مسبوقة يشنها على قطاع غزة منذ 82 يومًا، خلّفت نحو 21 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وزهاء 55 ألف مصاب.