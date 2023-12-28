أبو عبيدة يؤكد مجددا: لا صفقات تبادل للأسرى قبل وقف العدوان بشكل كامل (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس“، إنه لن يتم عقد أي صفقة تبادل للأسرى مع الجانب الإسرائيلي و”لا غيرها من الطروحات”، قبل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء الخميس، إن الأولوية “هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة النازية الإجرامية التي يخوضها العدو منذ 12 أسبوعًا ضد أهلنا من الأبرياء المدنيين بعد فشله في السابع من أكتوبر، وتعزز إخفاقه في الحرب البرية”.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن “من يفشل العدوان ويوقفه مخذولًا مدحورًا هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان، وكسرهم لأهدافه”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: