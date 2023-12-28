أبو عبيدة يؤكد مجددا: لا صفقات تبادل للأسرى قبل وقف العدوان بشكل كامل (فيديو)
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28/12/2023-|آخر تحديث: 28/12/202311:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس“، إنه لن يتم عقد أي صفقة تبادل للأسرى مع الجانب الإسرائيلي و”لا غيرها من الطروحات”، قبل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
وأضاف أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء الخميس، إن الأولوية “هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة النازية الإجرامية التي يخوضها العدو منذ 12 أسبوعًا ضد أهلنا من الأبرياء المدنيين بعد فشله في السابع من أكتوبر، وتعزز إخفاقه في الحرب البرية”.
وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن “من يفشل العدوان ويوقفه مخذولًا مدحورًا هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان، وكسرهم لأهدافه”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.
- وجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر.
- نعيش آلام وآمال شعبنا الفلسطيني بعد 83 يومًا من طوفان الأقصى.
- نحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء.
- غزة فضحت كل مؤسسات الكذب التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة.
- من أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان.
- لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.
- أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة عليه.
- استهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين.
- مجاهدونا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة.
- استهدفنا أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر