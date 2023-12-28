“أكلوها”.. كتائب القسام تنشر مشاهد من المعارك مع الاحتلال في حي الشجاعية (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” مساء الأربعاء، مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو تحقيق إصابات مباشرة في عدد من دبابات وآليات قوات وانفجارها. وسجل مقاتلو القسام ما حققوه على جدار أحد المنازل في الحي، وكتبوا: “تم الاشتباك مع الجنود من هذا البيت”.

ويظهر مقطع الفيديو مراحل تنفيذ هجوم ضد قوات الاحتلال، بداية من عملية الرصد، ثم إبلاغ القائد المسؤول النقطة التالية من كتائب القسام بتشكيل المجموعة التي سيهاجم القوة لاحقا، ثم تنفيذ العملية.

وفي بيان منفصل قالت كتائب القسام: “بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.. اشتبك مجاهدو القسام الليلة الماضية مع قوات العدو المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” المضادة للدروع، وقذائف الـ “تي بي جي” المضادة للتحصينات، تدخل خلالها الطيران المروحي الصهيوني لإنقاذ قواته”.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق الأربعاء، إنها استهدفت “طائرة مروحية بصاروخ “سام 18″ في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة”.

وفي بيانات أخرى، أعلنت كتائب القسام عن الآتي:

استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركفاه شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهداف دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.

استهداف 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وإيقاع عدد من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ “آر بي أو- إيه” المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

دك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محور أبو شباك غرب منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.