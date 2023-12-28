إطلاق 50 قذيفة صاروخية من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح الخميس (فيديو)

قال المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هغاري إن هناك تهديدات على إسرائيل من كافة الجبهات وأن الجيش يتعامل مع مصادر التهديد مؤكدا توجيه ضربات “قاسية” لحزب الله، بعد رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من لبنان منذ صباح الخميس.

وأضاف أن الجيش استهدف مجمعا عسكريا لـ”حزب الله” حاول الحزب من خلاله إطلاق صاروخ مضاد للدبابات تجاه إسرائيل.

وتابع: “بالتزامن مع إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية (مصدرها لبنان)، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق من الجو وبالدبابات والمدفعية في جنوب لبنان”.

وأشار إلى أنه “تمت مهاجمة خلية مسلحة حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على الأراضي الإسرائيلية”.

ولم يذكر جيش الاحتلال معلومات حول إصابات مؤكدة بين عناصر “حزب الله”، كما أن الأخير لم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن هجوم إسرائيلي ضد مجمع عسكري تابع له.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على “منطقة حرجية لبنانية” على بعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود بين الجانبين.

وقالت الوكالة (رسمية) إن “سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات حربية ومسيّرات ألقت عددا من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دويّا هائلا تردّد صداه في مناطق إقليم التفاح والنبطية والزهراني”.

بالفيديو | غارة إسرائيلية على بلدة عيترون #جنوب_لبنان pic.twitter.com/2MPDi1g9z6 — قناة المنار (@TVManar1) December 28, 2023

وأشارت إلى أن “دويّ القصف أدى إلى تحطم زجاج عشرات المنازل في بلدة حومين التحتا والمنطقة القريبة من مكان سقوط الصواريخ”.

كما أفادت الوكالة بأن “مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا باتجاه أحد المنازل في عيناتا جنوب لبنان كان بداخله عائلتان، لكن الصاروخ ارتطم بالشرفة، ولم ينفجر”.

ويعد هذا الاستهداف هو الثالث داخل العمق اللبناني، حيث استهدف جيش الاحتلال سابقا منطقة قريبة من المنطقة التي ضربها الخميس، كما استهدف سابقا منطقة تبعد حوالي 39 كيلومترا عن الحدود.

أما باقي الغارات فتمحورت حول المناطق الحدودية أو بحد أقصى على بعد 7 كيلومترا منها.

إطلاق 50 قذيفة صاروخية

وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية منذ صباح الخميس، من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وفق هيئة البث الإسرائيلية. وهاجم جيش الاحتلال مصادر إطلاق النار، وفق الهيئة.

وكان حزب الله قد أفاد في بيان، بأن مقاتليه “استهدفوا تجمعا لجنود العدو في ثكنتي هونين وراميم الإسرائيليتين (مقابل بلدة حولا) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”. ‏

عاجل | كتائب المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لإطلاقها رشقات صاروخية بإتجاه أراضينا المحتلة خلال معركة pic.twitter.com/06ZirJYo7l — قناة المنار (@TVManar1) December 28, 2023

كما أعلن في بيانات أخرى، أن عناصره “استهدفوا موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في منطقة خربة ماعر (قبالة بلدة البستان اللبنانية)، فضلا عن انتشار لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات (قبالة بلدة رميش)”.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المقاومة، وقتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي.