سياسة|قطاع غزة

إعلام إسرائيلي ينشر صورة حديثة يزعم أنها لمحمد الضيف

إعلام إسرائيلي ينشر صورة يزعم أنها حديثة للقائد العام للقسام محمد الضيف
إعلام إسرائيلي ينشر صورة يزعم أنها حديثة للقائد العام للقسام محمد الضيف (إعلام إسرائيلي)
28/12/2023

كشف إعلام إسرائيلي عن صورة يزعم أنها حديثة لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، صورة قالت إنها حديثة لمحمد الضيف، وظهر الضيف مرتديًا نظارة، وبجانبها صورة له قبل 30 عامًا، وهي آخر صورة للضيف تداولتها وسائل الاعلام.

وعلقت صفحة القناة على الصورة، وكتبت “حصريًا، توثيق صورة جديدة لمحمد الضيف، إنه بعين واحدة لكنه يعمل”.

ومنذ عقود يتوارى الضيف عن الأنظار، باعتباره المطلوب الأول لإسرائيل، وأثيرت حوله أقاويل غالبيتها كانت من مصادر إسرائيلية، وتدعي أن الضيف فقد قدرته على الحركة وأصبح مشلولًا ويجلس على كرسي متحرك جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال عثر على مقطع فيديو يظهر فيها الضيف وهو يمشي وبصحة جيدة وحالته أفضل بكثير مما كان مقدَّرًا في إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن ما فاجأ إسرائيل هو أنها استهدفت محمد الضيف 7 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه نجا من 3 محاولات اغتيال، وأصيب في 4 محاولات أخرى من بينها عملية (الجرف الصامد) أصيب في إحداها بجروح خطرة لكنه تعافى منها كما يبدو.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي شنت فيه كتائب القسام عملية طوفان الأقصى وبدأت بتسجيل صوتي للقائد محمد الضيف، أصبح الضيف محور النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية أثناء تغطيتها الحرب في غزة.

ورأى تمير هايمان، وهو جنرال إسرائيلي بالاحتياط، ومدير معهد أبحاث الأمن القومي سابقًا، أن الضيف “أصبح رمزا وأسطورة بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال، وبمجرد ذكر اسمه فإن ذلك يحفز المقاتلين”، في إشارة منه إلى المقاتلين الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر