إعلام إسرائيلي ينشر صورة حديثة يزعم أنها لمحمد الضيف

كشف إعلام إسرائيلي عن صورة يزعم أنها حديثة لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، صورة قالت إنها حديثة لمحمد الضيف، وظهر الضيف مرتديًا نظارة، وبجانبها صورة له قبل 30 عامًا، وهي آخر صورة للضيف تداولتها وسائل الاعلام.

وعلقت صفحة القناة على الصورة، وكتبت “حصريًا، توثيق صورة جديدة لمحمد الضيف، إنه بعين واحدة لكنه يعمل”.

בלעדי: תיעוד חדש של מוחמד דף – תמונה של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס חושפת כי הוא ללא עין אחת אך מתפקדhttps://t.co/xFGQQlAMly | @ndvori pic.twitter.com/M3br7KwxGE — החדשות – N12 (@N12News) December 27, 2023

ومنذ عقود يتوارى الضيف عن الأنظار، باعتباره المطلوب الأول لإسرائيل، وأثيرت حوله أقاويل غالبيتها كانت من مصادر إسرائيلية، وتدعي أن الضيف فقد قدرته على الحركة وأصبح مشلولًا ويجلس على كرسي متحرك جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال عثر على مقطع فيديو يظهر فيها الضيف وهو يمشي وبصحة جيدة وحالته أفضل بكثير مما كان مقدَّرًا في إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن ما فاجأ إسرائيل هو أنها استهدفت محمد الضيف 7 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه نجا من 3 محاولات اغتيال، وأصيب في 4 محاولات أخرى من بينها عملية (الجرف الصامد) أصيب في إحداها بجروح خطرة لكنه تعافى منها كما يبدو.

هذه صورة يقول الاحتلال أنها للقائد العام لكتائب القسام أبو خالد محمد الضيف، يعتبر العدو الحصول على صورة لابي خالد إنجازا كبيرا، ووالله هذه اقصى ما يمكن الوصول إليه ابو خالد الضيف يقاتل الاحتلال من عام 1990 إلى اليوم، قتل جنود خطف صنع السلاح وبنى جيش القسام وأشرف على صفقة… pic.twitter.com/AZlvIbVMxk — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun 🇵🇸 (@ibmadhun) December 27, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي شنت فيه كتائب القسام عملية طوفان الأقصى وبدأت بتسجيل صوتي للقائد محمد الضيف، أصبح الضيف محور النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية أثناء تغطيتها الحرب في غزة.

ورأى تمير هايمان، وهو جنرال إسرائيلي بالاحتياط، ومدير معهد أبحاث الأمن القومي سابقًا، أن الضيف “أصبح رمزا وأسطورة بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال، وبمجرد ذكر اسمه فإن ذلك يحفز المقاتلين”، في إشارة منه إلى المقاتلين الفلسطينيين.