استشهاد 3 أحدهما أسترالي.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي لمنزل جنوبي لبنان (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الأربعاء، آثار القصف الإسرائيلي على منزل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

ووقعت الغارة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وأدت لاستشهاد 3 أشخاص، وهم علي أحمد بزي، وشقيقه إبراهيم وزوجته شروق حمود.

وأظهرت اللقطات المنزل وقد دُمر بالكامل، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن آلاف المنازل التي قصفها الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت أسرة الشهداء أن المبنى كان سكنيًا ولم يكن بأي حال من الأحوال نقطة عسكرية كما تدعي إسرائيل، فيما قال أحد أفراد الأسرة “نحن صامدين ونعتز بشهدائنا الذين هم فخر لنا، وراح نضل شوكة بعين إسرائيل”.

بالفيديو | تشييع حاشد للشهداء على طريق القدس علي وابراهيم بزي وشروق حمود في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان pic.twitter.com/vqdT4qVCGg — قناة المنار (@TVManar1) December 27, 2023

وقال أحد أقارب علي أحمد، إن هذه أول ضربة لإسرائيل في مدينة بنت جبيل منذ عام 2006، مضيفًا “إسرائيل تقول إنها استهدفت مقر قيادة لحزب الله، بينما جميعنا نعرف وجميع سكان المدينة يعرفون أن هذا منزل سكني وخالي من أي عمل عسكري، وآثار الدمار تظهر أن المنزل لم يكن يحتوي على أي مقتنيات عسكرية، لكن إسرائيل عندما تكون عاجزة بالميدان تستهدف المدنيين”.

ويحمل أحد الشهداء الجنسية الأسترالية، وفقًا لوكالة رويترز، وعند سؤال الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعة، قال إن إحدى طائراته قصفت موقعا عسكريًا لحزب الله خلال الليل في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية قوله إن الوزارة على علم بالتقرير المتعلق بالواقعة وإنهم يسعون إلى التحقق من صحتها.