القسام تنشر لقطات لاستهداف آليات الاحتلال في البريج وتقول إنها أسقطت مسيرة استطلاع (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” مساء الخميس، مقطع “فيديو” لما قالت إنها مشاهد لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كتائب القسام تدمير “آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (الياسين 105) شرق مخيم البريج أيضًا، واستهداف “دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة (الياسين 105)” جنوب شرق المخيم، و”دبابة صهيونية بعبوة (شواظ)” شرق المخيم.

وفي وسط القطاع أيضًا، قالت كتائب القسام إنها استهدفت “دبابة صهيونية بقذيفة (الياسين 105)، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها، ودك المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي“.

كما أعلنت كتائب القسام في بيان منفصل أنها أسقطت “طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة”.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، قالت كتائب القسام إنها دمرت “دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة (الياسين 105)”، في المدينة، كما أعلنت تدمير “ناقلة جند صهيونية بقذيفة (الياسين 105)”، شرق المدينة.

وأعلنت القسام استهداف “5 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف (الياسين 105) شرق المدينة أيضًا، وتفجير “عبوة مضادة (رعدية) للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة” شرق المدينة، مؤكدة “مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وذكرت كتائب القسام أنها قصفت “عدة تجمعات لجنود وآليات العدو” شرق خان يونس بقذائف الهاون، وقصف “القوات المتحشدة في منطقة تلة الريس شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.