بمناسبة عيد ميلاد شاؤول أرون.. رسالة من القسام لعائلات الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي لديها شاؤول أرون بمناسبة ذكرى ميلاده، تحت عنوان “عيد ميلاد سعيد في الأسر”.

واستعرض الفيديو مشاهد لوالدة شاؤول وجنازة والده.

وأسرت كتائب القسام شاؤول في 20 يوليو/تموز 2014، حلال معركة “العصف المأكول”.

ونشرت كتائب القسام صورة كتب عليها “+9 سنوات من الإهمال والمعاناة”، في إشارة إلى السنوات التي مضت على شاؤول في الأسر.

وفي نهاية مقطع الفيديو، وجهت كتائب القسام رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين لديها قائلة: “معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!”.

وفي 7 أكتوبر الماضي أسرت حماس نحو 240 إسرائيليا خلال عملية “طوفان الأقصى”، بادلت جزءًا منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وانتهت أول ديسمبر/كانون الأول الجاري.