حميدتي في أوغندا والخارجية السودانية تقول إن جيبوتي أبلغتها بعدم تمكنه من الوصول للقاء البرهان

قالت وزارة الخارجية السودانية إن جيبوتي أبلغتها بتأجيل اللقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي لعدم تمكن الأخير من الوصول إليها “لأسباب فنية”، فيما أعلن حميدتي لقائه الرئيس الأوغندي في كمبالا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، مساء الأربعاء، إنها تلقت مذكرة من نظيرتها في جيبوتي، رئيس الدورة الحالية للإيغاد، تفيد بأن “أسبابا فنية” حالت تمكن حميدتي من الوصول إلى جيبوتي للقاء البرهان، الذي كان مقرر له الخميس.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية في جيبوتي أبلغتها بأنه سيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أبدى موافقة رسمية لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء، وأنه كان مستعداً للمغادرة إلى جيبوتي مساء الأربعاء، حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء.

وعبرت الخارجية السودانية عن أسفها لما وصفته بـ”مماطلة قيادة المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في تصريح خاص للجزيرة مباشر إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في الوقت الذي حددته هيئة “الإيغاد”، مؤكدا حرص قوات الدعم السريع على السلام في السودان.

ونفى قرشي ما يتم تداوله بشأن امتناع حميدتي عن لقاء البرهان، واصفاً الحديث بأنه عارٍ من الصحة.

وبالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية السودانية، نشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي تغريدة على حسابه على “إكس”، قائلا إنه التقى، يوم الأربعاء، مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في كمبالا.

وأضاف حميدتي أنه قدم شرحاً لموسيفيني عن أسباب نشوب الحرب في السودان، كما طرح رؤية الدعم السريع لعملية التفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة.

بدوره، قال موسيفيني على حسابه على “إكس” إنه التقى بحميدتي، مضيفا أنه أطلعه على الوضع الحالي في السودان.

I welcomed Gen. Mohamed Hamdan Daglo, the former Deputy Chairman of the Transitional Sovereignty Council of Sudan, to my country home in Rwakitura. During our meeting, he briefed me on the current situation in Sudan. pic.twitter.com/B5zKWO3O98

