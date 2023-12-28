خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 47 من جنوده في غزة

أصيب 47 ضابطا وجنديا إسرائيليا بينهم 8 إصاباتهم خطيرة في العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لتحديثات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى ارتفاع أعداد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 921 جريحا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن من بين إجمالي 921 جريحا 206 إصاباتهم خطيرة و340 متوسطة و375 طفيفة.

وبحسب ذات المعطيات فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2159 ضابطا وجنديا.

ومن بينهم هناك 342 بحالة خطيرة و600 بحالة متوسطة و1217 طفيفة.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال فقد قُتل 501 ضابط وجندي منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.