عقوبات أمريكية تستهدف “شبكات” لنقل أموال من إيران للحوثيين في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على شخص وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي من ايران إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن اثنتين من شركات الصرافة مقرهما اليمن، فيما يقع مقر الثالثة في تركيا.

وذكرت أن الإجراءات استهدفت شبكة يقوم من خلالها الممول المقيم في إيران سعيد الجمال، والخاضع للعقوبات الأمريكية منذ يونيو/ حزيران 2021 على الأقل، بتوفير أموال إيرانية للحوثيين.

ومن بين الشركات المستهدفة “الأمان كارجو”، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها “نقطة وسيطة” لإيصال التمويل المقدم للحوثيين من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة إن من بين المستهدفين أيضا شركة “نابكو موني” للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء، وهي متلقية للأموال المرسلة من الشركة التركية، وكبير مسؤوليها نبيل علي أحمد الحظا الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الصرافين اليمنيين.

وأضافت أن العقوبات استهدفت أيضا شركة “الروضة” للصرافة والتحويلات التي تديرها جماعة “أنصار الله” الحوثية، لقيامها بتحويل أموال مرسلة عبر حسابات تابعة للحظا في تركيا إلى الريال اليمني.