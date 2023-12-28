سياسة|القدس

مستوطن يضع رأس حمار على مقبرة ملاصقة للمسجد الأقصى.. وحماس تعلق (فيديو)

مستوطن يدنس مقبرة الرحمة في القدس ويضع رأس حمار ميت
مستوطن يدنس مقبرة الرحمة في القدس ويضع رأس حمار ميت (منصات التواصل)
28/12/2023

أقدم مستوطن إسرائيلي، الأربعاء، على “تدنيس” مقبرة إسلامية في القدس المحتلة.

وتداولت منصات فلسطينية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار ميت تم وضعه بين على قبور مقبرة “باب الرحمة” الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس في بيان إن “أحد المستوطنين قام باقتحام مقبرة باب الرحمة وعلق رأس حمار على أحد القبور”.

بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدنيس المقبرة، وقالت في بيان إن تدنيس المقبرة “هو تعبير عن حالة الحقد والكراهية التي يحملها هؤلاء الصهاينة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا”.

وأضافت “هذه الأفعال الدنيئة تتم بغطاء وحماية قادة الكيان، ما يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تهدد الهوية العربية للقدس”.

كما استنكر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الحادثة، وحذر في بيان “من مغبة هذه التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين اتجاه الآخر في المدينة المقدسة”.

في سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها “ألقت القبض على مشتبه يبلغ من العمر 35 عاما من سكان جنوبي إسرائيل في البلدة القديمة بالقدس”، وادعت الشرطة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أنها أحالته للتحقيق بـ”شبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام”.

وكان مستوطنون إسرائيليون اعتدوا مرارا في السنوات الماضية على مقبرة باب الرحمة، والتي هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وتحوي على العديد من قبور الصحابة بمن فيهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر