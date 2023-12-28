مستوطن يضع رأس حمار على مقبرة ملاصقة للمسجد الأقصى.. وحماس تعلق (فيديو)

أقدم مستوطن إسرائيلي، الأربعاء، على “تدنيس” مقبرة إسلامية في القدس المحتلة.

وتداولت منصات فلسطينية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار ميت تم وضعه بين على قبور مقبرة “باب الرحمة” الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس في بيان إن “أحد المستوطنين قام باقتحام مقبرة باب الرحمة وعلق رأس حمار على أحد القبور”.

بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدنيس المقبرة، وقالت في بيان إن تدنيس المقبرة “هو تعبير عن حالة الحقد والكراهية التي يحملها هؤلاء الصهاينة تجاه شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا”.

مصادر فلسطينية: مستوطن يعلق رأس حمار داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، وقوات الاحتلال تقتحم المقبرة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/f9JPVYNgaj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 27, 2023

وأضافت “هذه الأفعال الدنيئة تتم بغطاء وحماية قادة الكيان، ما يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تهدد الهوية العربية للقدس”.

كما استنكر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الحادثة، وحذر في بيان “من مغبة هذه التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين اتجاه الآخر في المدينة المقدسة”.

استنكر مجلس الأوقاف الأوقاف الإسلامية في القدس قيام أحد المستوطنين بذبح حمار داخل مقبرة باب الرحمة، على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وتعليق رأس الحمار بالقرب من قبور الصحابة عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما.

وحذر المجلس من "مغبة هذه التصرفات الشنيعة التي… pic.twitter.com/JqqwFeUvdh — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 27, 2023

في سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها “ألقت القبض على مشتبه يبلغ من العمر 35 عاما من سكان جنوبي إسرائيل في البلدة القديمة بالقدس”، وادعت الشرطة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أنها أحالته للتحقيق بـ”شبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام”.

مستوطن مجرم يعلق رأس حمار مقطوع على قبر السادة المولوية في مقبرة باب الرحمة خارج باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد #الأقصى المبارك في #القدس. لمن لا يعلم.. فهذا الطقس الديني عند هؤلاء المستوطنين يتعلق بضرورة افتداء بكر الحمار (أي أول حمار يولد) بذبح نعجة كي يتمكن لاحقاً… pic.twitter.com/nXassZ3s7t — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) December 27, 2023

وكان مستوطنون إسرائيليون اعتدوا مرارا في السنوات الماضية على مقبرة باب الرحمة، والتي هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وتحوي على العديد من قبور الصحابة بمن فيهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.