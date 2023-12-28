مطالبات في إسرائيل بإعلان الطوارئ لارتفاع معدلات الانتحار والإصابة بالأمراض العقلية

طالب منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل السلطات بإعلان حالة الطوارئ لارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض العقلية والانتحار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إنه وتحت شعار “حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ”، وجّه منتدى لمديري مستشفيات الأمراض النفسية رسالة إلى مراقب الدولة، يصفون فيها الوضع في إسرائيل، فيما يتعلق بالأمراض العقلية والنفسية.

وأشار المنتدى إلى “ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض العقلية، وزيادة حالات الانتحار في حالات الطوارئ في المستشفيات بطريقة غير إنسانية”.

وكانت مؤسسة “كلاليت”، وهي أكبر مؤسسة خدمات صحية في إسرائيل وتختص بمعالجة أكثر من نصف الإسرائيليين، أعلنت أن عدد الوصفات الطبية النفسية ارتفع بنسبة 11% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المؤسسة إن الزيادة تظهر أوضح ما يكون في مضادات الاكتئاب والهلع والقلق، مثل أدوية: “سيتالوبرام وسرترالين وفلوكسيتين”، وهي الأدوية المنتمية إلى عائلة “مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية” (SSRI)، فضلًا عن أدوية من مجموعة “البنزوديازيبين” مثل: “ألبرازولام وكلونازيبام”.

أسوشيتد برس عن منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي: عدد الجنود الجرحى قد يصل 20 ألفًا إذا أدرجنا المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DeJb2s9B74 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2023

هلع بين الجنود

والأربعاء، قالت القناة 12 العبرية، إن جنديًّا إسرائيليًّا عاد من الحرب في غزة أخيرًا، أطلق النار على رفاقه في غرفة بعد “كابوس”.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية قد قالت، في وقت سابق، إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون حاليًّا صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.