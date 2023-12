مناصرون لفلسطين يغلقون الطرق أمام مطارين بلوس أنجلوس ونيويورك (شاهد)

قام ناشطون داعمون لغزة في الولايات المتحدة، الأربعاء، بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لمطار لوس أنجلوس الدولي في ولاية كاليفورنيا، كما قام آخرون بإغلاق الطريق المؤدي لمطار “جون إف كينيدي” بمدينة نيويورك.

وبث ناشطون مقاطع فيديو أظهرت اعتصام عدد من الناشطين المناصرين لفلسطين أمام مدخل مطار “جون إف كينيدي”.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات داعمة لفلسطين كما حرص بعضهم على ارتداء الكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة جانبًا من توقيف عناصر الشرطة لبعض المتظاهرين الذين أغلقوا أحد الطرق المؤدية إلى المطار في نيويورك، فيما اضطر بعض الركاب للتوجه رفقة أمتعتهم سيرًا على الأقدام، وفق ما أظهرته مقاطع الفيديو.

26 activists blockading the expressway to JFK Airport have been arrested and loaded into a bus. Travelers exited their taxis and walked to the airport, most silent but one saying “Good luck” and “I support you guys.” pic.twitter.com/968WTmOupX

— Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) December 27, 2023