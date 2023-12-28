سياسة|أمريكا

مناصرون لفلسطين يغلقون الطرق أمام مطارين بلوس أنجلوس ونيويورك (شاهد)

مناصرون لغزة يغلقون الشارع المؤدي لمطار بنيويورك في أمريكا
مناصرون لغزة يغلقون الشارع المؤدي لمطار بنيويورك في أمريكا (منصات التواصل)
28/12/2023

قام ناشطون داعمون لغزة في الولايات المتحدة، الأربعاء، بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لمطار لوس أنجلوس الدولي في ولاية كاليفورنيا، كما قام آخرون بإغلاق الطريق المؤدي لمطار “جون إف كينيدي” بمدينة نيويورك.

وبث ناشطون مقاطع فيديو أظهرت اعتصام عدد من الناشطين المناصرين لفلسطين أمام مدخل مطار “جون إف كينيدي”.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات داعمة لفلسطين كما حرص بعضهم على ارتداء الكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة جانبًا من توقيف عناصر الشرطة لبعض المتظاهرين الذين أغلقوا أحد الطرق المؤدية إلى المطار في نيويورك، فيما اضطر بعض الركاب للتوجه رفقة أمتعتهم سيرًا على الأقدام، وفق ما أظهرته مقاطع الفيديو.

وفي لوس أنجلوس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، أغلق متظاهرون متضامنون مع غزة المدخل الرئيسي لمطار (LAX) الشهير.

واعتقلت عناصر الشرطة بعض المحتجين، وفقًا لما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن شرطة المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ83، وبلغت حصيلة الشهداء أكثر من 21 ألفًا -معظمهم أطفال ونساء- والمصابين ما يزيد عن 55 ألفًا. في حين يواصل تصعيد عملياته في الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر