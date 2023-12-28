5 فصائل فلسطينية ترفض حلول “مستقبل غزة” وتؤكد قاعدة “الكُل مقابل الكُل” في تبادل الأسرى

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى تقديم “حل وطني يرتكز على تشكيل حكومة وحدة تنبثق عن حالة توافق وطني فلسطيني شامل”، مع رفض الحلول كافة لما يطلق عليه مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هذه الفصائل في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت خلاله ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل إنجاز أي صفقة تبادل أسرى، وفق بيان صدر عن حركة (حماس).

والفصائل الخمسة، المشاركة في الاجتماع هي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

وذكر البيان أن الفصائل أكدت ضرورة مواجهة نتائج الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني باستراتيجية نضالية موحدة، تُعيد تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني.

كما اتفقوا، على تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر انتخابات عامة يشارك فيها الجميع، ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وبشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، أشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا المهام المباشرة والفورية، بدءًا بالوقف الفوري لـ”حرب الإبادة والأرض المحروقة والتطهير العرقي” في قطاع غزة.

وتابع: “كما شدد المجتمعون على كسر الحصار المفروض على غزة، والشروع بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإمداد شعبنا بكل مستلزمات الحياة، ‏ونقل الحالات الخطرة من الجرحى إلى الخارج للعلاج”.

في السياق، جددت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على موقفها من ضرورة وقف إطلاق النار بشكل نهائي وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل، كما جاء في البيان.

وخلال الأيام الماضية، تطرقت وسائل إعلام عبرية وعربية رسمية وخاصة، إلى وجود مفاوضات بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، برعاية مصرية وقطرية، بشأن اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.

مقترح مصري

وفي قت سابق اليوم، أكدت مصر أنها طرحت إطارًا لمقترح في سبيل إنهاء الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يتضمن 3 مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن “مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، وعند ورود الردود من الأطراف، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملًا للرأي العام المصري والعربي والعالمي”.

وأضاف رشوان أن مصر طرحت المقترح “لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيًا لوقف العدوان على غزة”.

وتابع أن “صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار”.