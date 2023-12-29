إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس في الضفة الغربية واستشهاد المنفذ (فيديو)

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة، اليوم الجمعة، في “عملية دهس” جنوب الضفة الغربية، قبل استشهاد المنفذ بالرصاص.

ووقعت “عملية الدهس” عند مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة جنوب الخليل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت (وفا) إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف حتى الموت، كما اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين، لمنعهم من تغطية الحدث، واستولت على معداتهم الصحفية وأجهزتهم الخلوية.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة.

تغطية صحفية: انتشار مكثف لقوات الاحتلال في واد الشاجنة قرب دورا جنوب الخليل حيث عملية الدهس التي أدت لإصابة 4 جنود pic.twitter.com/wJpkPwwZvL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2023

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى مقتله، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

وقال شهود عيان للـ(الأناضول)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة فلسطينية وأصاب سائقها، فيما أشار الشهود إلى أن الجيش أغلق الموقع ومنع المواطنين والطواقم الطبية من الوصول إلى الموقع.

عاجل تغطية صحفية: مصادر عبرية: إصابات بين الجنود قرب دورا جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق النار تجاه منفذ العملية. pic.twitter.com/c2rPq3jQRq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 29, 2023

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف الشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.