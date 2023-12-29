سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس في الضفة الغربية واستشهاد المنفذ (فيديو)

عملية دهس في الضفة الغربية أدت لإصابة 4 مستوطنين واستشهاد منفذ العملية
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29/12/2023-|آخر تحديث: 29/12/202307:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة، اليوم الجمعة، في “عملية دهس” جنوب الضفة الغربية، قبل استشهاد المنفذ بالرصاص.

ووقعت “عملية الدهس” عند مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة جنوب الخليل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت (وفا) إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف حتى الموت، كما اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين، لمنعهم من تغطية الحدث، واستولت على معداتهم الصحفية وأجهزتهم الخلوية.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة.

من جانبها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى مقتله، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

وقال شهود عيان للـ(الأناضول)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة فلسطينية وأصاب سائقها، فيما أشار الشهود إلى أن الجيش أغلق الموقع ومنع المواطنين والطواقم الطبية من الوصول إلى الموقع.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف الشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات