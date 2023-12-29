إصابتان بعملية طعن في القدس المحتلة واستشهاد المنفذ

أصيب شخصان بجروح متوسطة إلى خطرة، الخميس، في عملية طعن قرب حاجز “مزمورية” العسكري الإسرائيلي بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر في نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) أن شخصين “أصيبا بجروح متوسطة”، فيما وصفت قناة “12” الإسرائيلية الخاصة إحدى الإصابتين بأنها “خطيرة، والأخرى متوسطة”.

وأعلنت لاحقًا الشرطة الإسرائيلية “تحييد” منفذ عملية الطعن، وأفادت مواقع فلسطينية عن أن منفذ العملية هو الشهيد أحمد عليان من القدس المحتلة.

وكان الشهيد قد كتب منشورًا قبل تنفيذه العملية قال فيه: “هنيئًا لمن ابتغى وجه الله.. وهنيئًا لمن اختار الشهادة”.

والشهيد عليان (23 عامًا) هو لاعب كرة قدم، حيث أعلن في يوليو/تموز الماضي انضمامه إلى نادي العربي-بيت صفافا.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف الشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.