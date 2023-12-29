“اخترقتها إسرائيل”.. حزب الله يدعو سكان جنوب لبنان بفصل كاميرات المراقبة عن الإنترنت

اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل باختراق كاميرات مراقبة مثبتة خارج المنازل والمتاجر في جنوب لبنان وحثّ السكان على فصلها عن الإنترنت.

وقال الحزب، في بيان أمس الخميس، إن إسرائيل تستخدم الكاميرات لاستهداف مقاتليه وحثّ المواطنين اللبنانيين على “فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت”، وذلك للمساهمة في “إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة من أنشطة في المنطقة”.

وأضاف حزب الله في بيان أن إسرائيل اخترقت أنظمة الكاميرات لاستعمالها لصالحها بعد أن استهدف “معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي” التي ركبتها إسرائيل على الحدود.

عاجل | بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في لبنان pic.twitter.com/uk3fEuq44x — قناة المنار (@TVManar1) December 28, 2023

وتابع في بيانه “عمد العدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلق بالمقاومة وحركة الإخوة المجاهدين لاستهدافهم”.

وكان “حزب الله” كثف هجماته الصاروخية ضد أعمدة الإرسال وأجهزة الرصد والتنصت وكاميرات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان عقب اندلاع المواجهات بين الطرفين في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي؛ وذلك “تضامنًا مع قطاع غزة”، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.