سياسة

الآلاف يخرجون في مسيرة صامتة في نيويورك للتضامن مع غزة (فيديو)

نيويورك.. آلاف يخرجون بمظاهرة صامتة تضامنا مع فلسطين
انطلق المتظاهرون من ميدان "التايمز" وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة "بريانت" بالمدينة (الأناضول)
29/12/2023

خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان “التايمز”، الخميس، وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة “بريانت” بالمدينة.

وحمل المحتجون نماذج لأطفال رُضع بأكفان، في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

نيويورك.. آلاف يخرجون بمظاهرة صامتة تضامنا مع فلسطين
(الأناضول)

وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

نيويورك.. آلاف يخرجون بمظاهرة صامتة تضامنا مع فلسطين

المصدر : الأناضول