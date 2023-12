الآلاف يخرجون في مسيرة صامتة في نيويورك للتضامن مع غزة (فيديو)

خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان “التايمز”، الخميس، وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة “بريانت” بالمدينة.

MOURN WITH US

Join a silent solemn, processional for the 1000's of children killed & the ongoing Gaza genocide through bombs, guns & starvation..

SW Bryant Park, Manhattan, New York, NY.

12:55pm, Thursday, December 28, 2023.

Initiated by Jewish Elders

